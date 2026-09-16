RITES Engineer Recruitment 2026: मैनेजर और डिप्टी जनरल मैनेजर के पदों पर रजिस्ट्रेशन शुरू, एक लाख से अधिक मिलेगी सैलरी

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। राइट्स में इंजीनियरिंग प्रोफेशनल के लिए भर्ती निकली है। जो उम्मीदवार मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर या डिप्टी जनरल मैनेजर के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं। उन उम्मीदवारों के लिए यह एक सुनहरा मौका है। इंजीनियरिंग प्रोफेशनल के पदों पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 सितंबर से शुरू हो गई है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 08 अक्टूबर तक अपना फॉर्म भर सकते हैं।

आवेदन करने के लिए जरूरी योग्यता आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास इंजीनियरिंग में स्नातक या स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए।

उम्मीदवारों को संबंधित क्षेत्र में कार्यानुभव भी होना चाहिए।

उम्मीदवारों की आयु पदानुसार 32, 35 या 41 वर्ष निर्धारित की गई है।

आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में विशेष छूट भी दी जाएगी। कितनी मिलेगी सैलरी मैनेजर के पदों पर चयनित किए गए उम्मीदवारों को प्रतिमाह 40,000 रुपये से लेकर 1,40,000 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे। इसके साथ ही डिप्टी जनरल मैनेजर के पदों पर चयनित किए गए उम्मीदवारों को 60,000 रुपये से लेकर 1,80,000 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे।