BEL में प्रोजेक्ट इंजीनियर के पदों पर निकली भर्ती, बीई एवं बीटेक पास युवाओं के लिए मौका

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। भारत इलेक्ट्रोनिक्स में प्रोजेक्ट इंजीनियर के पदों पर आवेदन शुरू हो गए हैं। जो उम्मीदवार BEL में बतौर प्रोजेक्ट इंजीनियर के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं। वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। प्रोजेक्ट इंजीनियर के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 13 अक्टूबर से शुरू हो गए हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 27 अक्टूबर तक अपना फॉर्म भर सकते हैं।

कौन कर सकते हैं अप्लाई उम्मीदवारों की आयु की गणना 01 अक्टूबर, 2026 के आधार पर की जाएगी। उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 32 वर्ष निर्धारित है। इसके साथ ही उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से बीई या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए।

इतनी मिलेगी हर महीने सैलरी प्रोजेक्ट इंजीनियर के पदों पर चयनित किए गए उम्मीदवारों को प्रतिमाह 50,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। इसके साथ ही प्रति वर्ष 5,000 रुपये सैलरी में वृद्धि भी की जाएगी। कैसे होगा चयन उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में सफल होंगे। उनके लिए साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा कुल 85 अंकों के लिए और साक्षात्कार कुल 15 अंकों के लिए आयोजित कराया जाएगा।

इन 5 स्टेप्स से करें घर बैठे खुद अप्लाई प्रोजेक्ट इंजीनियर के पदों पर ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। उम्मीदवारों की सहायता के लिए यहां ऑनलाइन आवेदन करने के निम्नलिखित स्टेप्स बताए जा रहे है। उम्मीदवार इन स्टेप्स की मदद से अपना फॉर्म भर सकते हैं।