Rajasthan Safai Karmi Bharti: राजस्थान सफाई कर्मी के 24752 पदों पर शुरू हुए आवेदन, लॉटरी से होगा अभ्यर्थियों का चुनाव

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान में सफाई कर्मी के बंपर पदों पर भर्ती निकाली गई है जिसके लिए आवेदन 15 अगस्त से स्टार्ट हो गए हैं। जो भी युवा सरकारी नौकरी की तलाश में हैं और पढ़े-लिखे नहीं हैं उनके पास सुनहरा मौका है। अनपढ़ व्यक्ति भी इस भर्ती के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करके सरकारी नौकरी का सपना पूरा कर सकते हैं। आवेदन करने की लास्ट डेट 28 सितंबर 2026 निर्धारित है।

भर्ती के लिए उम्र सभी अभ्यर्थियों को बता दें कि इस भर्ती के लिए किसी भी प्रकार की शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है। बिना पढ़े-लिखे उम्मीदवार भी भर्ती में शामिल होने के लिए फॉर्म भर सकता हैं। हालांकि, इच्छुक अभ्यर्थी की उम्र 1 जनवरी 2027 को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से कम और अधिकतम आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी से आने वाले अभ्यर्थियों को ऊपरी उम्र में छूट दी जाएगी।

एप्लीकेशन प्रॉसेस एवं फीस सभी उम्मीदवार ऑनलाइन पोर्टल lsg.rajasthan.gov.in अथवा एस.एस.ओ. पोर्टल sso. rajasthan.gov.in से Login करने के उपरान्त Citizen apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal Online Application Form का चयन करके मांगी गई डिटेल भरकर फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को OTR करना अनिवार्य होगा।