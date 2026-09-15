Rajasthan MO Vacancy 2026: राजस्थान में मेडिकल ऑफिसर पदों पर भर्ती का एलान, इस डेट तक कर सकते हैं अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। मेडिकल क्षेत्र में करियर बनाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (RUHS) की ओर से मेडिकल ऑफिसर (MO) के 600 रिक्त पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर भर्ती का एलान किया गया है। इस वैकेंसी के लिए आवेदन प्रक्रिया 14 सितंबर से स्टार्ट कर दी गई है जो 13 अक्टूबर 2026 तक जारी रहेगी। योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थी भर्ती में भाग लेने के लिए तय तिथियों में ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं।

योग्यता एवं मापदंड इस भर्ती में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी का MBBS पास होना अनिवार्य है। इसके साथ ही लिखित परीक्षा की तिथि तक राजस्थान मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। 1 जनवरी 2027 को ध्यान में रखकर उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 22 वर्ष एवं अधिकतम आयु 45 साल से ज्यादा न हो। आरक्षित वर्ग को ऊपरी आयु में नियमानुसार छूट दी गई है।

एप्लीकेशन फीस इस भर्ती में शामिल होने के लिए जनरल, ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों को 5000 रुपये शुल्क के रूप में जमा करना होगा। राजस्थान राज्य के एससी/एसटी वर्ग के लिए एप्लीकेशन फीस 2500 निर्धारित है। शुल्क भुगतान ऑनलाइन किया जा सकता है।