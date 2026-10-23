NWR RRC Apprentice 2026: नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे अप्रेंटिसशिप के लिए रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट, 10वीं पास युवाओं के लिए मौका

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप भी रेलवे में प्रशिक्षण करना चाहते हैं, तो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर ने आपके लिए अप्रेंटिसशिप के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक NWR RRC Apprentice 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन आज यानी 23 अक्टूबर से शुरू हो गए हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 22 नवंबर, 2026 निर्धारित है। सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे पात्रता मानदंड की जांच कर जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर लें।

अप्रेंटिसशिप के लिए कितनी होनी चाहिए उम्र जयपुर रेलवे में अप्रेंटिसशिप करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 15 वर्ष और अधिकतम आयु 24 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन रिजर्व कैटेगरी के युवाओं को आयु-सीमा में कुछ वर्षों की छूट भी दी जाएगी। जैसे एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को 5 वर्ष, ओबीसी को 3 वर्ष और दिव्यांग कैटेगरी के युवाओं को 10 वर्ष की छूट दी जाएगी।