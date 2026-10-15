NTPC Deputy Manager Recruitment 2026: डिप्टी मैनेजर के पदों पर आवेदन कल से शुरू, बीई और बीटेक उम्मीदवारों के लिए मौका

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। बीई और बीटेक उम्मीदवारों के पास एनटीपीसी में सरकारी नौकरी पाने का एक बेहतरीन अवसर है। दरअसल एनटीपीसी में डिप्टी मैनेजर के पदों पर भर्ती निकली है। जो उम्मीदवार एनटीपीसी में बतौर डिप्टी मैनेजर के पद पर नौकरी करना चाहते हैं। वे एनटीपीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 16 अक्टूबर से इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने की लास्ट डेट 31 अक्टूबर, 2026 निर्धारित है।

आवेदन करने के लिए जरूरी पात्रता मानदंड इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने मान्यता प्राप्त संस्थान से बीई या बीटेक न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण की होनी चाहिए। उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 43 वर्ष निर्धारित है।