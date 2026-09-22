NTPC Recruitment 2026: एनटीपीसी में असिस्टेंट ऑफिसर के पदों पर निकली भर्ती, एक लाख से अधिक मिलेगी सैलरी

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। एनटीपीसी में असिस्टेंट ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली है। जो उम्मीदवार इन पदों पर नौकरी करना चाहते हैं। वे NTPC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट ऑफिसर के पदों पर आवेदन करने की लास्ट डेट 05 अक्टूबर, 2026 निर्धारित है। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे तय समय से पहले आवेदन प्रक्रिया को अवश्य पूरा कर लें।

कितने पदों पर होगी भर्ती एनटीपीसी की ओर से जारी आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक असिस्टेंट ऑफिसर के कुल 15 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें जनरल कैटेगरी के लिए कुल 08 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए कुल 01 पद, ओबीसी के लिए कुल 03 पद, एससी के लिए कुल 02 पद और एसटी के लिए कुल 01 पद आरक्षित किया गया है।