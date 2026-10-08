NICL AO Recruitment 2026: शुरू हुए एनआईसीएल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भर्ती के लिए आवेदन, चेक करें पात्रता फीस व एग्जाम डेट

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (NICL) की ओर से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (जर्नलिस्ट एवं स्पेशलिस्ट/ कैडर 1) भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है जो 8 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर 2026 तक चलेगी। जो भी युवा सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं और ग्रेजुएशन-पोस्ट ग्रेजुएशन या अन्य डिग्री/ डिप्लोमा प्राप्त कर चुके हैं वे इसमें शामिल होने के लिए तय तिथियों के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

NICL AO eligibility: योग्यता एवं मापदंड इस भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी ने पदानुसार किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट/ पोस्ट ग्रेजुएट/ बीई/ बीटेक/ एमई/ एमटेक/ बीकॉम/ एमकॉम/ सीए/ ICWA आदि किया हो। इसके अलावा 1 अक्टूबर 2026 के अनुसार उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जो अभ्यर्थी आरक्षित वर्ग से आते हैं उनको ऊपरी उम्र में नियम के अनुसार छूट दी जाएगी।

महत्वपूर्ण डेट्स कार्यक्रम महत्वपूर्ण तिथियां ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने की डेट 8 अक्टूबर 2026 आवेदन करने की लास्ट डेट 28 अक्टूबर 2026 एप्लीकेशन फीस जमा करने की तिथियां 8 से 28 अक्टूबर 2026 फॉर्म का प्रिंटआउट निकालने की लास्ट डेट 12 नवंबर 2026 ऑनलाइन एग्जामिनेशन की डेट- फेज 1 17 नवंबर 2026 ऑनलाइन एग्जामिनेशन की डेट- फेज 2 22 दिसंबर 2026 कैसे करें आवेदन इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले पोर्टल ibpsreg.ibps.in/niiclsep26/ पर जाना है।

इसके बाद Click here for New Registration पर क्लिक करके पंजीकरण कर लेना है।

अन्य डिटेल भरकर फॉर्म को पूरा करें।

हस्ताक्षर एवं फोटोग्राफ अपलोड करें।

कैटेगरी के अनुसार एप्लीकेशन फीस जमा करें।

फॉर्म को सबमिट कर दें और उसका प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें। NICL AO Online Form 2026

NICL AO Notification PDF Link आवेदन शुल्क इस भर्ती में शामिल होने के लिए अन्य सभी वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को फीस के रूप में 1000 रुपये जमा करना होगा। एससी/ एसटी/ पीडब्ल्यूबीडी वर्ग के लिए शुल्क 250 रुपये निर्धारित है। फीस ऑनलाइन माध्यम से जमा की जा सकती है।