MPESB Recruitment 2026: मध्य प्रदेश सब-इंजीनियर, टेक्नीशियन समेत अन्य पदों के लिए दोबारा शुरू होंगे आवेदन, अब 1700 पदों के लिए होगी भर्ती

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) की और से ग्रुप 3 के तहत सब-इंजीनियर, सहायक मानचित्रकार, टेक्नीशियन समेत अन्य पदों पर भर्ती के लिए दोबारा आवेदन लिए जाने की घोषणा की गई है। ऐसे में जो उम्मीदवार पहले इस भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर पाए थे वे 13 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर 2026 तक फॉर्म भर सकते हैं। ध्यान रखें जो उम्मीदवार पहले फॉर्म भर चुके हैं उन्हें दोबारा आवेदन की जरूरत नहीं है।

भर्ती के लिए कौन कर सकता है अप्लाई? ग्रुप 3 पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवार ने मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से संबंधित क्षेत्र में आईटीआई/ डिप्लोमा/ डिग्री आदि किया हो। इसके साथ ही अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऊपरी आयु में छूट नियमानुसार प्रदान की जाएगी। उम्र की गणना 1 जनवरी 2026 को ध्यान में रखकर की जाएगी।

पदों में भी हुई बढ़ोत्तरी आपको बता दें कि पहले इस भर्ती के माध्यम से कुल 1040 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जानी थीं जिन्हें भी बढ़ाकर 1700 किया गया है। पद बढ़ने के चलते ही दोबारा युवाओं से इस भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। 1700 पदों में से जनरल श्रेणी के लिए 628 पद, ओबीसी के लिए 426 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 128 पद, एससी के लिए 246 पद और एसटी वर्ग के लिए 254 पद आरक्षित हैं।