MP Law Officer Vacancy 2026: मध्य प्रदेश में विधि अधिकारी के रिक्त पदों पर हो रही भर्ती, इस डेट तक भर सकते हैं फॉर्म

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) की की ओर से विधि अधिकारी (Law Officer) के रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई है जिसमें शामिल होने के लिए 5 नवंबर 2026 तक (बिना लेट फीस) आवेदन किया जा सकता है। ऐसे में जो भी उम्मीदवार लॉ में ग्रेजुएट हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं वे तय तिथि के अंदर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें।

शैक्षिक योग्यता, उम्र और अन्य आवश्यक योग्यता मध्य प्रदेश विधि अधिकारी भर्ती में शामिल होने के लिए उम्मीदवार ने विधि यानी लॉ में स्नातक उत्तीर्ण किया हो। इसके साथ ही वकील के रूप में 2 साल कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। इसके अलावा 1 जनवरी 2027 को ध्यान में रखकर उम्मीदवार ने 21 वर्ष की उम्र प्राप्त कर ली हो और 40 साल की उम्र प्राप्त न की हो। आरक्षित श्रेणी से आने वाले उम्मीदवारों को नियमानुसार छूट मिलेगी।

महत्वपूर्ण तिथियां कार्यक्रम डेट्स विज्ञापन तिथि 08 अक्टूबर 2026 ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ तिथि 15 अक्टूबर 2026 ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 05 नवंबर 2026 ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि-सुधार करने की प्रारंभ तिथि 20 अक्टूबर 2026 ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि-सुधार करने की अंतिम तिथि 07 नवंबर 2026 प्रवेश-पत्र उपलब्धता तिथि 03 दिसंबर 2026 परीक्षा तिथि 13 दिसंबर 2026 विलम्ब शुल्क 3000 के साथ ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 नवंबर 2026 विलम्ब शुल्क 25000 के साथ ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 नवंबर 2026 एप्लीकेशन फीस सामान्य श्रेणी एवं मध्य प्रदेश से बाहर के राज्यों के अभ्यर्थियों को आवेदन करने के साथ 500 रुपये फीस के रूप में जमा करना होगा। एमपी के मूल निवासी जो एससी/ एसटी/ ओबीसी/ ईडब्ल्यूएस/ दिव्यांग वर्ग को शुल्क के रूप में 250 रुपये फीस जमा करनी होगी। 5 नवंबर के बाद आवेदन करने पर अभ्यर्थियों को लेट फीस का अलग से भुगतान करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टेप्स सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर जाएं।

होम पेज पर Apply Online पर क्लिक करें।

भर्ती से संबंधित आवेदन लिंक पर क्लिक करके फॉर्म को भर लें।

निर्धारित फीस जमा करें और फॉर्म को सबमिट कर दें।

भविष्य के सन्दर्भ के लिए प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें। MP Law Officer Online Form 2026

नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें।