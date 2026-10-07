MP High Court Vacancy 2026: एमपी हाई कोर्ट में स्टेनोग्राफर और असिस्टेंट के 400 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती, ग्रेजुएट युवाओं के लिए मौका

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में स्टेनोग्राफर और असिस्टेंट के पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो उम्मीदवार एमपी में बतौर स्टेनोग्राफर और असिस्टेंट के पदों पर सरकारी नौकरी करना चाहते हैं। उन उम्मीदवारों के लिए यह एक बेहतरीन अवसर है। स्टेनोग्राफर और असिस्टेंट के पदों पर ऑनलाइन आवेदन 06 अक्टूबर से शुरू हो गए हैं।

इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 27 अक्टूबर तक अपना फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ ही उम्मीदवार 30 अक्टूबर और 01 नवंबर के बीच अपने फॉर्म में सुधार भी कर सकते हैं। पद संबंधित डिटेल एमपी हाई कोर्ट की ओर से कुल 418 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की गई है। इसमें 69 पद स्टेनोग्राफर ग्रेड-II, 299 पद स्टेनोग्राफर ग्रेड-III, 20 पद स्टेनोग्राफर ग्रेड-III (कोर्ट मैनेजर स्टाफ) और 30 पद असिस्टेंट ग्रेड-III के लिए आरक्षित किए गए हैं।