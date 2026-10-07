MPESB Patwari Answer Key 2026: मध्य प्रदेश ग्रुप-2 और ग्रुप-4 पटवारी परीक्षा की प्रोविजनल आंसर-की जारी, इस डेट तक ऑब्जेक्शन दर्ज करने का मौका

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश ग्रुप-2 और ग्रुप-4 के अंतर्गत पटवारी परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवारों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। दरअसल मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) की ओर से MPESB Patwari Answer Key 2026 जारी कर दी गई है। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में भाग लिया था। वे ऑफिशियल वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर प्रोविजनल आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं। आंसर-की डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को लॉगिन डिटेल का उपयोग करना होगा।

इन 5 तरीकों से डाउनलोड करें प्रोविजनल आंसर-की मध्य प्रदेश ग्रुप-2 और ग्रुप-4 के अंतर्गत पटवारी परीक्षा की आंसर-की ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं।

प्रोविजनल आंसर-की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर विजिट करें।

इसके बाद लेटेस्ट अपडेट सेक्शन पर क्लिक करें।

अब MPESB Group-2 Sub Group-4 Patwari Answer Key 2026 लिंक पर क्लिक करें।

लिंक पर क्लिक करने के बाद प्रोविजनल आंसर-की स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी।

अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी निकाल लें। MPESB Group-2 Sub Group-4 Patwari Answer Key 2026 Direct Link

इस डेट तक आपत्ति दर्ज करने का मौका जो उम्मीदवार किसी उत्तर से संतुष्ट नहीं है। वे MPESB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। उम्मीदवार पोर्टल पर जाकर 09 अक्टूबर तक आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। ऐसे में परीक्षा में शामिल हुए सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे तय समय-सीमा से पहले आपत्ति अवश्य दर्ज कर लें। अन्यथा उम्मीदवारों को दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा।