LIC HFL Apprentice 2026: एलआईसी एचसीएल में अप्रेंटिसशिप करने का मौका, रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट नजदीक; जल्द कर लें अप्लाई

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड LIC HFL में अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। जो युवा LIC HFL Apprentice Recruitment के लिए आवेदन करना चाहते हैं। वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन माध्यम में अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के जरिये कुल 232 युवाओं का चयन किया जाएगा। अप्रेंटिसशिप में आवेदन करने की लास्ट डेट 01 नवंबर है। सभी युवाओं को सलाह दी जाती है कि वे जल्द से जल्द ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर लें।

कितना मिलेगा स्टाइपेंड मेट्रो सिटी के लिए चयनित किए गए उम्मीदवारों को प्रतिमाह 16,650 रुपये और दूसरे शहरों के लिए चयनित किए गए उम्मीदवारों को प्रतिमाह 14,150 रुपये स्टाइपेंड के तौर पर दिए जाएंगे। आयु-सीमा उम्मीदवारों की आयु की गणना 01 अक्टूबर, 2026 के आधार पर की जाएगी। उम्मीदवारों की आयु 20 वर्ष से लेकर 25 वर्ष निर्धारित है। रिर्जव कैटेगरी के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में विशेष छूट भी दी जाएगी। शैक्षणिक योग्यता अप्रेंटिसशिप में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की डिग्री पूरी की होनी चाहिए। कैसे होगा चयन उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों से वित्तीय और सामान्य सामान्य जागरूकता, अंग्रेजी, रीजनिंग व कंप्यूटर और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड विषय से 100 अंकों के 100 सवाल पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा एक घंटे के लिए आयोजित कराई जाएगी।