KVIC Recruitment 2026: खादी ग्रामोद्योग में सरकारी नौकरी पाने का मौका, 30 सितंबर तक कर सकते हैं अप्लाई; 40 हजार तक मिलेगी सैलरी

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे युवाओं के पास सुनहरा मौका है। देश के खादी ग्रामोद्योग में एडवाइजर, सीनियर कंसल्टेंट एवं यंग प्रोफेशनल पदों पर भर्ती हो रही है जिसमें शामिल होने के लिए आवेदन की लास्ट डेट 30 सितंबर 2026 निर्धारित है। ऐसे में जो भी युवा इन पदों के लिए पात्रता पूरी करते हैं वे तय तिथि के अंदर ऑनलाइन माध्यम से वेबसाइट kvic.gov.in से फॉर्म भर लें।

कौन ले सकता है भर्ती में भाग इस भर्ती में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी ने ग्रेजुएशन/ पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो साथ ही MS Excel और MS PowerPoint की नॉलेज हो। सीनियर कंसल्टेंट पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम उम्र 40 से कम और अधिकतम उम्र 65 साल से ज्यादा न हो। एडवाइजर पदों के लिए अधिकतम आयु 39 साल एवं यंग प्रोफेशनल पदों पर आवेदन के लिए 1 अक्टूबर 2026 को ध्यान में रखकर 27 साल से ज्यादा न हो।

भर्ती विवरण इस भर्ती के माध्यम से कुल 50 रिक्त पदों पर भर्ती की जानी है। इसमें से सीनियर कंसल्टेंट और एडवाइजर के लिए 15-15 यानी 30 पद निर्धारित हैं वहीं यंग प्रोफेशनल के लिए 20 पद आरक्षित हैं। इन स्टेप्स से करें अप्लाई इस भर्ती में आवेदन के लिए ऑफिशियल पोर्टल apps.kvic.gov.in/KVIC-RECRUITMENT/ पर जाएं।

जिस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं उसके सामने व्यू डिटेल पर क्लिक करें।

पहले रजिस्टर बटन पर क्लिक करके पंजीकरण कर लें।

लॉग इन के माध्यम से अन्य डिटेल भरकर फॉर्म को पूरा कर लें।

फॉर्म को सबमिट करके एक प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें। KVIC Recruitment 2026 Application Form

नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें।