JSSC JILCCE Vacancy 2026: झारखंड इंटरमीडिएट लेवल भर्ती के लिए पुनः शुरू हुए आवेदन, किसी भी राज्य के अभ्यर्थी भर सकते हैं फॉर्म

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की ओर से इंटरमीडिएट स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा (JILCCE-2026) के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया फिर से स्टार्ट कर दी गई है। जो भी अभ्यर्थी 12th पास हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं वे वैकेंसी में भाग लेने के लिए 29 सितंबर तक फॉर्म भर सकते हैं वहीं 30 सितंबर तक फीस जमा कर सकते हैं। ध्यान रखें कि फॉर्म केवल ऑनलाइन ही भरा जा सकता है, ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं होंगे।

Jharkhand Inter Level Vacancy: शैक्षिक योग्यता एवं उम्र इस भर्ती में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/ संस्थान से 12th (इंटरमीडिएट) उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके साथ ही उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 साल एवं अधिकतम आयु 35 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ऊपरी आयु में आरक्षित वर्ग को नियमानुसार छूट मिलेगी। उम्र की गणना 3 जनवरी 2026 को ध्यान में रखकर की जाएगी।