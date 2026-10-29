Jharkhand Recruitment 2026: झारखंड में स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर के पदों पर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट, यहां चेक करें पात्रता और सैलरी सहित पूरी डिटेल

जॉब जेस्क, नई दिल्ली। झारखंड में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए एक खुशखबरी है। दरअसल झारखंड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन सोसाइटी (JRHMS) की ओर से स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर के कुल 106 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 15 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं।

कितनी होनी चाहिए उम्र स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु 23 वर्ष से लेकर 64 वर्ष के बीच निर्धारित है। शैक्षणिक योग्यता इन पदों पर अप्लाई करने के लिए उम्मीदवारों के पास एमबीबीएस की डिग्री व अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए। कितनी मिलेगी सैलरी स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर के पदों पर चयनित किए गए उम्मीदवारों को प्रतिमाह 3,00,000 रुपये सैलरी प्रदान की जाएगी। स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर के पदों पर ऐसे करें अप्लाई जेआरएचएमएस में स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर के पदों पर आवेदन शुरू हो गए हैं। उम्मीदवारों की सहायता के लिए यहां ऑनलाइन आवेदन करने के निम्नलिखित स्टेप्स बताए जा रहे हैं। उम्मीदवार इन स्टेप्स की मदद से घर बैठे इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं।