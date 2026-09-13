इस राज्य में होमगार्ड के 772 पदों पर आवेदन हुए स्टार्ट, केवल 7वीं पास कर सकते हैं आवेदन

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। कम पढ़े-लिखे ऐसे लोग जो सरकारी नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए बड़ी खबर है। झारखंड सरकार की ओर से देवघर जिले में होम गार्ड के 772 रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है जो निर्धारित अंतिम तिथि 26 सितंबर 2026 तक जारी रहेगी। पात्र एवं इच्छुक अभ्यर्थी वैकेंसी में शामिल होने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट deoghar.nic.in पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं।

Deoghar Home Guard Vacancy 2026: होम गार्ड पदों के लिए योग्यता एवं मापदंड ऐसे उम्मीदवार जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए आवेदन करेंगे उनका 7वीं कक्षा और शहरी क्षेत्रों के लिए 10वीं पास होना अनिवार्य है। इसके अलावा 1 जनवरी 2026 के अनुसार उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 19 वर्ष एवं अधिकतम आयु 40 साल से ज्यादा न हो। ऊपरी उम्र में छूट नियमानुसार प्रदान की जाएगी।

शारीरिक योग्यता पुरुष अभ्यर्थी जो सामान्य, ओबीसी, बीसी वर्ग से आते हैं उनकी न्यूनतम लंबाई 162 सेमी और सीना 79 सेमी होना चाहिए वहीं एससी/ एसटी वर्ग से आने वाले अभ्यर्थियों की न्यूनतम लंबाई 157 सेमी और सीना 76 सेमी होना चाहिए। सभी वर्ग की महिलाओं के लिए न्यूनतम लंबाई 148 सेमी निर्धारित है।