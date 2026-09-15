Jharkhand Home Guard Recruitment 2026: झारखंड में होम गार्ड के पदों पर निकली भर्ती, 772 पदों के लिए रजिस्ट्रेशन 11 अक्टूबर से स्टार्ट

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। झारखंड गृह रक्षा वाहिनी की ओर से होम गार्ड की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार झारखंड में बतौर होम गार्ड के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं। वे जल्द ही इन पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। होमगार्ड के पदों पर आवेदन 11 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगे। इसके साथ ही होम गार्ड के कुल 772 पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों पर आवेदन करने की लास्ट डेट 26 अक्टूबर, 2026 निर्धारित है।

कौन कर सकते हैं अप्लाई होम गार्ड के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान 7वीं या 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

उम्मीदवारों की आयु की गणना 01 जनवरी, 2026 के आधार पर की जाएगी।

न्यूनतम आयु 19 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कैसे होगा चयन उम्मीदवारों का चयन शारीरिक जांच परीक्षा, हिंदी लेखन क्षमता परीक्षा और तकनीकी दक्षता परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। शारीरिक जांच परीक्षा में चयनित किए गए उम्मीदवारों को हिंदी लेखन परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा। हिंदी लेखन परीक्षा में उम्मीदवारों से 100 अंकों के सवाल पूछे जाएंगे। परीक्षा में पास होने के लिए 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। इस परीक्षा में चयनित किए गए उम्मीदवारों को तकनीकी दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा।