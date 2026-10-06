ITBP HC Recruitment 2026: हेड कॉन्स्टेबल मोटर मैकेनिक के पदों पर आवेदन शुरू, यहां चेक करें पात्रता एवं आयु सहित अन्य डिटेल

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) में हेड कॉन्स्टेबल (मोटर मैकेनिक) परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गए हैं। जो उम्मीदवार ITBP HC Recruitment 2026 के लिए आवेदन करना चाहते हैं। वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

आईटीबीपी की ओर से हेड कॉन्स्टेबल ( मोटर मैकेनिक) के कुल 21 पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 अक्टूबर है। सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे तय समय-सीमा के भीतर आवेदन प्रक्रिया को अवश्य पूरा कर लें।

भर्ती संबंधित विवरण इस भर्ती अभियान के जरिये कुल 21 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इसमें जनरल कैटेगरी के लिए कुल 07 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए कुल 03 पद, ओबीसी के लिए कुल 07 पद और एससी के लिए कुल 04 पद आरक्षित किए गए हैं।