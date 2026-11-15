इसरो टेक्नीशियन-ड्राइवर भर्ती के लिए 20 नवंबर तक बढ़ी आवेदन की डेट, 10th पास कर सकते हैं अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के अंतर्गत यूआर सेटेलाइट सेंटर (URSC) में टेक्नीशियन एवं ड्राइवर पदों पर भर्ती चल रही है जिसमें शामिल होने के लिए आवेदन की लास्ट डेट 13 नवंबर निर्धारित थी जिसे अब 20 नवंबर 2026 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। ऐसे में जो भी युवा सरकारी नौकरी की तलाश में हैं और इस भर्ती के लिए पात्रता पूरी करते हैं वे बिना देरी करते हुए तय तिथि के अंदर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें।

शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा इस भर्ती में टेक्नीशियन पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी ने मैट्रिक/ 10th/ SSC/ SSLC के साथ संबंधित ट्रेड में आईटीआई किया हो। इसके अलावा ड्राइवर पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी ने दसवीं उत्तीर्ण किया हो और साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।

इसके अलावा आवेदन की लास्ट डेट 13 नवंबर 2026 को ध्यान में रखकर उम्मीदवारों की न्यूनतम उम्र 18 से कम और अधिकतम आयु 35 साल से ज्यादा न हो। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को उम्र में नियमानुसार छूट मिलेगी।