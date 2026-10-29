Indian Army TGC 145: भारतीय सेना टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स में आवेदन करने का आज आखिरी मौका, जल्द कर लें अप्लाई

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय सेना में 145वें टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स (TGC-145) के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की आज लास्ट डेट है। जो उम्मीदवार भारतीय सेना में शामिल होना चाहते हैं। वे Indian Army TGC 145 Recruitment 2026 के लिए केवल आज यानी 29 अक्टूबर तक ही अप्लाई कर सकते हैं। सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे इस भर्ती के लिए जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर लें। अन्यथा उम्मीदवारों को बाद में दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा।

आवेदन करने के लिए आयु-सीमा उम्मीदवारों की आयु की गणना 01 जुलाई, 2027 के आधार पर की जाएगी। उम्मीदवारों की आयु 20 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने मान्यता प्राप्त संस्थान से बीई, बीटेक या एससी किया होना चाहिए। इन 6 तरीकों से करें जल्द ही अप्लाई भारतीय सेना में 145वें टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स के लिए आवेदन करने की आज लास्ट डेट है। उम्मीदवारों की सहायता के लिए यहां आवेदन करने के निम्नलिखित स्टेप्स बताए जा रहे हैं। उम्मीदवार इन स्टेप्स की मदद से अपना फॉर्म भर सकते हैं।