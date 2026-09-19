India Post GDS Recruitment 2026: ग्रामीण डाक सेवक के पदों पर रजिस्ट्रेशन करने का आज आखिरी मौका, जल्द कर लें अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय डाक में ग्रामीण डाक सेवक (GDS) के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास आज यानी 19 सितंबर तक आखिरी मौका है। जो उम्मीदवार भारतीय डाक में बतौर जीडीएस के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं। वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपनी पात्रता मानदंड की जांच करके GDS के पदों पर आवेदन कर सकते हैं। सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे तय समय-सीमा के भीतर आवेदन प्रक्रिया को अवश्य पूरा कर लें। अन्यथा उम्मीदवारों को बाद में दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा।

आवेदन करने के लिए जरूरी पात्रता मानदंड जीडीएस के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी दी जाएगी। कैसे करें घर बैठे जीडीएस के पदों पर खुद अप्लाई जीडीएस के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास आज आखिरी मौका है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना फॉर्म भर सकते हैं।