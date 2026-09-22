IGNOU Recruitment 2026: इग्नू में प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर सहित कई पदों पर निकली भर्ती, 2 लाख से अधिक मिलेगी सैलरी

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी IGNOU में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। जो उम्मीदवार इग्नू में बतौर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं। उन उम्मीदवारों के लिए यह एक सुनहरा मौका है। इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 20 अक्टूबर, 2026 तक अपना फॉर्म भर सकते हैं।

कितनी मिलेगी सैलरी प्रोफेसर के पदों पर चयनित किए गए उम्मीदवारों को प्रतिमाह 1,44,200 रुपये से लेकर 2,18,200 रुपये, एसोसिएट प्रोफेसर के पदों पर चयनित किए गए उम्मीदवारों को 1,31,400 रुपये से लेकर 2,17,100 रुपये और असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर चयनित उम्मीदवारों को 57,700 रुपये से लेकर 1,82,400 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे।