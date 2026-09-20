IBPS RRB 2026: कल है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में क्लर्क-ऑफिस असिस्टेंट पदों आवेदन की लास्ट डेट, स्नातक पास कर सकते हैं अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनेल सिलेक्शन (IBPS) की ओर से देश की क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में क्लर्क-ऑफिस असिस्टेंट के 13441 रिक्त पदों आवेदन लिए जा रहे हैं जिसके लिए आवेदन की लास्ट डेट कल यानी 21 सितंबर निर्धारित है। ऐसे में जो भी युवा स्नातक पास हैं और बैंक में सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं वे बिना देरी करते हुए ऑफिशियल साइट ibps.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें। कल के बाद एप्लीकेशन विंडो क्लोज कर दी जाएगी।

फॉर्म भरने के लिए पात्रता एवं मापदंड आईबीपीएस आरआरबी 15th भर्ती में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी का पदानुसार इलेक्ट्रॉनिक्स/ संचार/ कंप्यूटर विज्ञान/ सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक/ CA/ MBA/ बैचलर डिग्री इन लॉ (LLB)/ कृषि/ बागवानी/ डेयरी/ पशु / पशु चिकित्सा विज्ञान/ इंजीनियरिंग डिग्री प्राप्त होना चाहिए।

इसके अलावा ऑफिस असिस्टेंट पदों पर आवेदन के लिए न्यूतनम आयु 18 एवं अधिकतम 28 वर्ष, ऑफिसर स्केल I पदों पर आवेदन के लिए आयु 18 से 30 वर्ष, सीनियर मैनेजर ऑफिसर स्केल II पदों के लिए 21 से 32 साल एवं सीनियर मैनेजर स्केल III पदों के लिए आयु 21 से 40 वर्ष निर्धारित है। आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को नियमानुसार उम्र में छूट दी जाएगी।