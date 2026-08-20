IBPS Clerk 16th Vacancy: ग्रेजुएट युवाओं के पास आईबीपीएस क्लर्क के 11403 पदों पर आवेदन का अंतिम मौका, तुरंत भर लें फॉर्म

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। आईबीपीएस क्लर्क (कस्टमर सर्विस एसोसिएट/ XVI) भर्ती 2026 के लिए आवेदन की लास्ट डेट 21 अगस्त निर्धारित है। ऐसे में बैंक में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवा जो अभी तक किसी कारणवश इस भर्ती के लिए फॉर्म नहीं भर सके हैं वे बिना देरी करते हुए ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर लें। कल के बाद एप्लीकेशन विंडो क्लोज कर दी जाएगी। आवेदन करने के बाद फॉर्म का प्रिंटआउट 5 सितंबर 2026 तक लिया जा सकेगा।

केवल स्नातक उत्तीर्ण युवा भर्ती के लिए कर सकते हैं अप्लाई इस भर्ती में शामिल होने के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक उत्तीर्ण होना जरूरी है। साथ ही पदानुसार उम्मीदवारों के पास अन्य निर्धारित पात्रताएं भी होनी चाहिए जिसकी जानकारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दर्ज है। शैक्षिक योग्यता के अलावा उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 20 वर्ष व अधिकतम आयु 28 वर्ष से ज्यादा न हो। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु में छूट भी प्रदान की जाएगी। उम्र की गणना 1 अगस्त 2026 को ध्यान में रखकर होगी।

भर्ती विवरण इस भर्ती के माध्यम से देशभर के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 11403 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। स्टेट वाइज भर्ती विवरण निम्नलिखित है- राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश पदों की संख्या उत्तर प्रदेश 1731 कर्नाटक 1414 महाराष्ट्र 1051 पश्चिम बंगाल 946 गुजरात 698 तमिलनाडु 675 मध्य प्रदेश 570 बिहार 491 पंजाब 481 दिल्ली एनसीटी 415 राजस्थान 392 असम 349 ओडिशा 337 छत्तीसगढ़ 265 हरियाणा 196 तेलंगाना 191 आंध्र प्रदेश 186 झारखंड 182 उत्तराखंड 145 केरल 108 हिमाचल प्रदेश 97 जम्मू एवं कश्मीर 67 त्रिपुरा 64 गोवा 61 अरुणाचल प्रदेश 45 मणिपुर 42 नगालैंड 31 सिक्किम 28 पुदुचेरी 26 मेघालय 22 चंडीगढ़ 20 अंडमान और निकोबार 18 दादरा एवं नगर हवेली 18 मिजोरम 17 लक्षद्वीप 11 दमन और दीव 07 लद्दाख 06 घर बैठे मोबाइल से कर सकते हैं आवेदन इस भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी स्वयं ही घर बैठे मोबाइल से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। आपकी सहूलियत के लिए यहां आवेदन का तरीका एवं आवेदन का लिंक दिया जा रहा है जिससे आप आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। आईबीपीएस क्लर्क ऑनलाइन फॉर्म 2026 भरने के लिए सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल ibpsreg.ibps.in/csaxvijul26 पर विजिट करें।

वेबसाइट के होम पेज पर Click here for New Registration लिंक पर क्लिक करके मांगी गई डिटेल भरकर पंजीकरण कर लें।

रजिस्ट्रेशन के बाद अन्य डिटेल, हस्ताक्षर एवं फोटोग्राफ अपलोड करें।

इसके बाद कैटेगरी वाइज निर्धारित एप्लीकेशन फीस जमा करें।

शुल्क जमा करने के बाद उम्मीदवार अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करके उसका प्रिंट निकाल कर सुरक्षित रख लें। IBPS Clerk Vacancy 2026 Application Form

नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें। एप्लीकेशन फीस इस भर्ती में आवेदन के साथ जनरल, ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को 850 रुपये जमा करना होगा वहीं एससी, एसटी, पीएच वर्ग के लिए फीस 175 रुपये निर्धारित है। शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है।