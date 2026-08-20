RRB JE Recruitment 2026: रेलवे ने बढ़ाए पद, अब जूनियर इंजीनियर के 4029 पोस्ट पर होंगी नियुक्तियां, इस डेट तक भर सकते हैं फॉर्म

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। रेलवे में सरकारी इंजीनियर बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। आरआरबी की ओर से पहले जूनियर इंजीनियर (JE) के 3993 पदों पर भर्ती निकाली गई है जिसमें अब 36 पदों को और जोड़ दिया गया है। अब इस भर्ती के माध्यम से कुल 4029 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। ऐसे में अब ज्यादा युवाओं को इस भर्ती में चयनित होने का मौका मिलेगा।

इस डेट तक किया जा सकता है अप्लाई आरआरबी जेई भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जारी है और फॉर्म भरने की लास्ट डेट 13 सितंबर और फीस जमा करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2026 निर्धारित है। ऐसे में युवा निर्धारित तिथियों के अंदर ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरते समय गलती होने पर 16 से 25 सितंबर 2026 तक उसमें संशोधन किया जा सकेगा।

भर्ती में शामिल होने के लिए शैक्षिक योग्यता एवं उम्र रेलवे जूनियर इंजीनियर पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से पदानुसार संबंधित क्षेत्र में इंजीनियरिंग डिग्री/ 3 वर्षीय डिप्लोमा प्राप्त किया हो। इसके साथ ही आवेदन करते समय अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 साल से कम और अधिकतम उम्र 33 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आयु की गणना 1 जनवरी 2027 के अनुसार की जाएगी।