HAL Junior Executive Recruitment 2026: जूनियर एग्जीक्यूटिव के पदों पर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट, पात्रता और उम्र सहित अन्य डिटेल यहां करें चेक

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) में जूनियर एग्जीक्यूटिव के पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो उम्मीदवार HAL में बतौर जूनियर एग्जीक्यूटिव के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं। वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं।

जूनियर एग्जीक्यूटिव के पदों पर आवेदन करने की लास्ट डेट 17 अक्टूबर, 2026 निर्धारित है। सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे तय समय-सीमा के भीतर आवेदन प्रक्रिया को अवश्य पूरा कर लें। भर्ती संबंधित डिटेल एचएएल की ओर से जूनियर एग्जीक्यूटिव के कुल 150 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें एससी के लिए कुल 25 पद, एसटी के लिए कुल 11 पद, ओबीसी एनसीएल के लिए कुल 38 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए कुल 15 पद और जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए कुल 61 पद आरक्षित किए गए हैं।

आवेदन करने के लिए जरूरी शैक्षणिक योग्यता जूनियर एग्जीक्यूटिव के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता संस्थान से इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी विषय में स्नातक किया होना चाहिए। इसके साथ ही उम्मीदवारों के पास अन्य निर्धारित पात्रताएं भी होनी चाहिए।