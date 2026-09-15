GAIL Executive Trainee Recruitment 2027: गेल में एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के पदों पर रजिस्ट्रेशन इस डेट से स्टार्ट, यहां देखें पूरी डिटेल

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। गेल में एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार बतौर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं। वे गेल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जल्द ही GAIL Executive Trainee Recruitment 2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 17 फरवरी, 2027 से शुरू हो जाएंगे। इसके साथ ही GAIL Vacancy 2027 में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को 18 मार्च, 2027 तक का समय दिया जाएगा।

आवेदन करने के लिए जरूरी पात्रता आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास गेट परीक्षा का स्कोरकार्ड होना चाहिए। उम्मीदवारों के पास इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। 18 मार्च, 2026 के आधार पर उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 26 वर्ष निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों को आयु-सीमा में विशेष छूट भी दी जाएगी। एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को 5 वर्ष की छूट, ओबीसी उम्मीदवारों की 3 वर्ष की छूट और दिव्यांग वर्ग के उम्मीदवारों को 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। ऐसे कर सकेंगे एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के पदों पर रजिस्ट्रेशन गेल में एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के पदों पर आवेदन शुरू होने वाले हैं। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना फॉर्म भर सकते हैं।