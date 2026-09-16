Exim Bank BDO Recruitment 2026: बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर के पदों पर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट, पात्रता और उम्र सहित पूरी डिटेल यहां करें चेक

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। एक्जिम बैंक में बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर BDO के पदों पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो उम्मीदवार एक्जिम बैंक में बतौर बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर BDO के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं। वे क्जिम बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर के पदों पर नौकरी कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने की लासेट डेट 15 अक्तूबर निर्धारित की गई है।

कौन कर सकते हैं अप्लाई बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ मार्केटिंग/फाइनेंस में स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए।

उम्मीदवारों की आयु की गणना 31 अगस्त, 2026 के आधार पर की जाएगी। उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित की गई है।

उम्मीदवारों को एडवांस्ड माइक्रोसोफ्ट ऑफिस टूल्स जैसे (वर्ड, एक्सेस या पीपीटी) के बारे में जानकारी होनी चाहिए। कितनी मिलेगी सैलरी इन पदों पर चयनित किए गए उम्मीदवारों को प्रतिवर्ष 14.68 लाख रूपये तक का वेतनमान दिया जाएगा।