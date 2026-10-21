DU Assistant Recruitment 2026: दिल्ली यूनिवर्सिटी असिस्टेंट भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी, 23 अक्टूबर से स्टार्ट होंगे आवेदन

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में से एक दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से असिस्टेंट एवं सीनियर असिस्टेंट के रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई है। नोटिफिकेशन के अनुसार इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 23 अक्टूबर से शुरू की जाएगी जो निर्धारित अंतिम तिथि 9 नवंबर 2026 तक जारी रहेगी। जो भी युवा इस भर्ती के लिए पात्रता पूरी करते हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं वे इसमें शामिल होने के लिए आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं।

भर्ती के लिए योग्यता एवं मापदंड असिस्टेंट पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवार ने ग्रेजुएशन किया हो। इसके साथ ही 2 वर्ष जूनियर असिस्टेंट या समकक्ष पद पर कार्य करने का अनुभव और 30 शब्द प्रति मिनट हिंदी और 35 शब्द प्रति मिनट अंग्रेजी की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। आयु 32 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

सीनियर असिस्टेंट पदों पर फॉर्म भरने के लिए उम्मीदवार ने स्नातक पास किया हो और असिस्टेंट या समकक्ष पद पर 3 वर्ष कार्य करने का अनुभव हो। कंप्यूटर पर कार्य करने की जानकारी हो। अधिकतम आयु 35 साल से ज्यादा न हो।