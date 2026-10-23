दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर आवेदन आज से शुरू, रजिस्ट्रेशन और पात्रता सहित पूरी डिटेल यहां करें चेक

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज यानी 23 अक्टूबर से शुरू हो गए हैं। जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 219 पदों पर भर्ती की जाएगी। उम्मीदवारों को इन पदों पर आवेदन करने के लिए 07 दिसंबर, 2026 तक मौका दिया गया है। उम्मीदवार पात्रता मानदंड की जांच कर इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं।

रजिस्ट्रेशन फीस असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर अप्लाई करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान करना होगा। जनरल और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 2,000 रुपये, ईडब्ल्यूएस और एससी एवं एसटी उम्मीदवारों के लिए 1000 रुपये निर्धारित है। दिव्यांग कैटेगरी के उम्मीदवार निशुल्क अपना फॉर्म भर सकते हैं।

आवेदन करने के लिए अनिवार्य योग्यता असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर अप्लाई करने के लिए उम्मीदवारों के पास स्नातकोत्तर और पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए। उम्मीदवारों के पास संबंधित क्षेत्र में कार्यानुभव भी होना चाहिए। इसके अलावा, उम्मीदवार यूजीसी/सीएसआईआर नेट या गेट परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।