DSSSB Recruitment 2026: डीएसएसएसबी ने खोला 10th से लेकर ग्रेजुएट तक के लिए नौकरी का खजाना, विभिन्न पदों के लिए यहां से करें अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) की ओर से असिस्टेंट, प्रॉसेस सर्वर, प्यून/ अर्दली/ डाक चपरासी के रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई है जिसके लिए आवेदन आज से स्टार्ट हो रहे हैं। जो भी युवा 10th से लेकर ग्रेजुएट पास हैं और सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं वे इसमें शामिल होने के लिए ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन करने की लास्ट डेट 4 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है।

पदानुसार पात्रता कर लें चेक इस भर्ती में आवेदन के लिए अभ्यर्थी का पदानुसार 10th पास/ दसवीं पास होने के साथ ड्राइविंग लाइसेंस (LMV)/ ग्रेजुएशन के साथ टाइपिंग के ज्ञान/ स्नातक पास होने के साथ टाइपिंग/ शॉर्टहैंड की न्यूनतम गति होना अनिवार्य है।

इसके अलावा 1 जून 2026 को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थी की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष से कम और अधिकतम आयु 27 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ऊपरी उम्र में आरक्षित वर्ग को नियमानुसार छूट दी जाएगी।