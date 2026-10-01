DSSSB Vacancy 2026: दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में निकली विभिन्न पदों पर भर्ती, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 6 अक्टूबर से स्टार्ट

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) ने सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट, प्यून आदि पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जो युवा सरकारी नौकरी करने का सपना देख रहे हैं। उन युवाओं के लिए यह एक सुनहरा मौका है। विभिन्न पदों पर आवेदन करने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 06 अक्टूबर दोपहर 12 बजे से शुरू हो जाएंगे। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 04 नवंबर, 2026 तक इन पदों के लिए अप्लाई कर सकेंगे।

भर्ती संबंधित विविरण इस भर्ती अभियान के जरिये डीएसएसएसबी की ओर से कुल 641 योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी, जो इस प्रकार है। पद का नाम कुल पद सीनियर पर्सनल असिस्टेंट 27 पर्सनल असिस्टेंट 206 जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट 174 प्रोसेस सर्वर 92 प्यून 142 आवेदन करने के लिए जरूरी योग्यता सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। प्रोसेस सर्वर और प्यून के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार कक्षा 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके अलावा, उम्मीदवारों के पास अन्य निर्धारित पात्रताएं भी होनी चाहिए। आयु-सीमा विभिन्न पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 27 वर्ष निर्धारित की गई है। हालांकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी दी जाएगी।