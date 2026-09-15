Delhi High Court Vacancy 2026: पर्सनल असिस्टेंट और सीनियर पर्सनल असिस्टेंट पदों पर आवेदन हुए स्टार्ट, देखें पूरी भर्ती डिटेल

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। हाई कोर्ट में ऑफ दिल्ली की ओर से पर्सनल असिस्टेंट और सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती निकाली गई है। इस वैकेंसी के लिए आवेदन प्रक्रिया आज यानी 15 सितंबर से स्टार्ट कर दी गई है जो निर्धारित अंतिम तिथि 5 अक्टूबर 2026 रात्रि 11 बजे तक जारी रहेगी। जो भी उम्मीदवार इस भर्ती के लिए पात्रता रखते हैं वे सरकारी नौकरी पाने के लिए तय तिथियों के अंदर ऑफिशियल वेबसाइट delhihighcourt.nic.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं।

DHC Personal Assistant Recruitment 2026: योग्यता एवं मापदंड इस भर्ती में आवेदन के लिए अभ्यर्थी ने पदानुसार ग्रेजुएशन उत्तीर्ण किया हो। इसके साथ ही शॉर्टहैंड इंग्लिश स्पीड 110 वर्ड प्रति मिनट और कंप्यूटर टाइपिंग 40 शब्द प्रति मिनट के साथ कंप्यूटर नॉलेज/ ग्रामर सहित अन्य जरूरी योग्यताएं होनी चाहिए।

आयु सीमा आवेदन के लिए 1 जनवरी 2026 को ध्यान में रखकर अभ्यर्थी की न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम उम्र 32 साल से ज्यादा न हो। हालांकि, आरक्षित वर्ग को ऊपरी उम्र में नियमानुसार छूट दी गई है। भर्ती विवरण इस भर्ती के माध्यम से कुल 150 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इसमें से पर्सनल असिस्टेंट (Personal Assistant) के लिए 33 पद और सीनियर पर्सनल असिस्टेंट (Senior Personal Assistant) के लिए 117 पद आरक्षित हैं। एप्लीकेशन प्रॉसेस इस भर्ती में आवेदन के लिए पोर्टल cdn.digialm.com/EForms/configuredHtml/33131/102306/Index.html पर जाएं।

होम पेज पर To Register के आगे Click here से पंजीकरण कर लें।

रजिस्ट्रेशन होने के बाद Already Registered? To Login पर जाकर अन्य डिटेल भरकर फॉर्म को पूरा कर लें।

अब कैटेगरी के अनुसार निर्धारित फीस जमा करके फॉर्म को सबमिट कर दें।

एक प्रिंटआउट निकालकर भविष्य के सन्दर्भ के लिए सुरक्षित रख लें। DHC Assistant Vacancy Online Form 2026

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