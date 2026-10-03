CSIR NCL MTS Recruitment 2026: सीएसआईआर एनसीएल में एमटीएस के पदों पर आवेदन 5 अक्टूबर से स्टार्ट, 10वीं पास युवाओं के लिए मौका

जॉब डेस्क नई दिल्ली। सीएसआईआर-एनसीएल में मल्टी टास्किंग स्टाफ के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो उम्मीदवार बतौर एमटीएस के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं। वे CSIR NCL की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 05 अक्टूबर से इन पदों पर आवेदन कर सकेंगे। इन पदों पर आवेदन करने की लास्ट डेट 04 नवंबर, 2026 निर्धारित की गई है। उम्मीदवार पात्रता मानदंड की जांच कर इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

कौन कर सकते हैं अप्लाई उम्मीदवारों की आयु की गणना 04 नवंबर, 2026 के आधार पर की जाएगी।

उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी दी जाएगी।

इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने मान्यता प्राप्त संस्थान से कक्षा 10वीं या 12वीं उत्तीर्ण किया हो। इतना मिलेगा हर महीने वेतनमान एमटीएस के पदों पर चयनित किए गए उम्मीदवारों को प्रतिमाह 18,000 रुपये से लेकर 56,900 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जाएगा।

रजिस्ट्रेशन फीस आवेदन बगैर रजिस्ट्रेशन फीस के स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 500 रुपये निर्धारित की गई है। इसके अलावा, महिला, एससी एवं एसटी और दिव्यांग कैटेगरी के उम्मीदवार निशुल्क अपना फॉर्म भर सकते हैं।