CPRI Vacancy 2026: केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान में विभिन्न पदों पर हो रही भर्ती, पात्रता फीस सहित पूरी डिटेल यहां करें चेक

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। सरकारी कंपनी सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट (CPRI) में इंजीनियरिंग ऑफिसर, इंजीनियरिंग असिस्टेंट, मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS), टेक्नीशियन, टेक्निकल अटेंडेंट समेत अन्य पदों पर भर्ती निकाली गई है। जो भी युवा सरकारी नौकरी की तलाश में हैं वे इसमें शामिल होने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट cpri.res.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 12 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है।

भर्ती में शामिल होने के लिए योग्यता इंजीनियरिंग ऑफिसर ग्रेड 1 पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी ने इंजीनियरिंग/ टेक्नोलॉजी में डिग्री के साथ 2024/2025/2026 का वैलिड GATE स्कोरकार्ड होना चाहिए। इसके अलावा अन्य पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवार ने पदानुसार संबंधित क्षेत्र में इंजीनियरिंग डिग्री/ 3 वर्षीय डिप्लोमा/ ITI सर्टिफिकेट/ 10th/ BA/ BSc./ B.Com/ BBA/ BBM/ BCA आदि किया हो। आवेदन की लास्ट डेट को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवार की अधिकतम आयु पदानुसार 25/ 30/ 28/ 35 साल से ज्यादा न हो।