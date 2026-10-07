CG Group 2 Recruitment 2026: उत्तीसगढ़ ग्रुप-2 और सब ग्रुप-3 भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी, 1,710 पदों के लिए आवेदन जल्द शुरू

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल की ओर से ग्रुप-2 और सब ग्रुप-3 भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार ग्रुप-2 और सब ग्रुप-3 भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं। वे ऑफिशियल वेबसाइट के जरिये बहुत जल्द ही इन पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे।

ग्रुप-2 और सब ग्रुप-3 भर्ती के अंतर्गत शीघ्रलेखक (हिन्दी), स्टेनोग्राफर, डाटा एंट्री ऑपरेटर और स्टेनो टाइपिस्ट सहित कई पदों पर भर्ती निकली है। मंडल की ओर से आवेदन करने से संबंधित तिथि की घोषणा नहीं की गई है। ऑनलाइन आवेदन तिथि की जानकारी बहुत जल्द ही विस्तृत विज्ञापन के जरिये साझा की जाएगी।