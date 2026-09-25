BTSC Recruitment 2026: बिहार टूरिंग वेटनरी ऑफिसर के पदों पर आवेदन शुरू, एक लाख से अधिक मिलेगी सैलरी

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। बिहार तकनीकी सेवा आयोग BTSC की ओर से टूरिंग वेटनरी ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यह उन उम्मीदवारों के लिए एक सुनहरा मौका है, जो टूरिंग वेटनरी ऑफिसर के पदों पर सरकारी नौकरी करना चाहते हैं। वेटनरी ऑफिसर के पदों पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट btsc.bihar.gov.in पर जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन करने की लास्ट डेट 23 अक्टूबर निर्धारित है।

कितना मिलेगा वेतनमान टूरिंग वेटनरी ऑफिसर के पदों पर चयनित किए गए उम्मीदवारों को प्रतिमाह 53,100 रुपये से लेकर 1,67,800 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे। कौन कर सकते हैं आवेदन इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने मान्यता प्राप्त संस्थान से भारतीय पशु चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीवीएससी/बीवीएससी एंड एएच डिग्री प्राप्त की होनी चाहिए। भर्ती संबंधित विवरण इस भर्ती अभियान के जरिये कुल 787 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इसमें अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए कुल 228 पद, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कुल 55 पद, अनुसूचित जाति के लिए 207 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 13 पद, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए कुल 195 पद,

पिछड़ा वर्ग के लिए कुल 78 पद और पिछड़े वर्गों की महिला के लिए कुल 11 पद आरक्षित किए गए हैं।