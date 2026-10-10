Bihar Police Company Commander Bharti 2026: बिहार पुलिस कंपनी कमांडर के पदों पर रजिस्ट्रेशन करने की आज लास्ट डेट, जल्द कर लें अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग (BPSSC) में बिहार पुलिस कंपनी कमांडर के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास आज यानी 10 अक्टूबर तक आखिरी मौका है। जो उम्मीदवार बिहार पुलिस कंपनी कमांडर के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं। लेकिन किसी कारणवश अभी तक इन पदों के लिए आवेदन नहीं कर सके हैं। उन्हें सलाह दी जाती है कि वे जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया को अवश्य पूरा कर लें।

कौन कर सकते हैं अप्लाई बिहार पुलिस कंपनी कमांडर के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। आयु की गणना 01 अगस्त, 2026 के आधार पर की जाएगी। उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 24 वर्ष और अधिकतम आयु 50 वर्ष निर्धारित है।