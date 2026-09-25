BPSC Teacher Bharti 2026: बिहार में शिक्षक के 32,388 पदों पर रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट, यहां देखें फॉर्म भरने का आसान प्रोसेस

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। बीपीएससी TRE 4.0 भर्ती का लंबे समय से इंतजार कर रहे युवाओं के लिए एक खुशखबरी है। बिहार लोक सेवा आयोग BPSC की ओर से BPSC TRE 4 Vacancy 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज यानी 25 सितंबर से शुरू कर जाएगी। जो उम्मीदवार बिहार में शिक्षक के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं।

वे BPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आज से BPSC Teacher Recruitment 2026 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के जरिये शिक्षकों के कुल 32388 पदों पर भर्ती की जाएगी।

भर्ती संबंधित विवरण

इस भर्ती अभियान के जरिये बिहार में शिक्षकों के कुल 32388 पदों पर भर्ती की जाएगी। क्लास वाइज पदों की संख्या अलग-अलग निर्धारित है, जो इस प्रकार है।

कक्षा कुल पद क्लास 1 से 5 3847 पद क्लास 6 से 8 8563 पद क्लास 9 से 10 3877 पद क्लास 11 से 12 16101 पद

आयु-सीमा

बीपीएससी 4.0 शिक्षक भर्ती में आवेदन करने के लिए पुरुष उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 37 वर्ष और महिला उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है।

कैसे करें घर बैठे शिक्षकों के पदों पर अप्लाई

शिक्षकों के पदों पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना फॉर्म घर बैठे भर सकते हैं।