जॉब डेस्क, नई दिल्ली। बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की ओर से शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी (AEDO) के 935 रिक्त पदों की भर्ती के लिए पुराना विज्ञापन रद करते हुए नई अधिसूचना जारी की गई है। अब इस भर्ती के लिए नए सिरे से आवेदन लिए जायेंगे जिसके लिए एप्लीकेशन 1 दिसंबर 2026 से स्टार्ट कर दिए जायेंगे।

पूर्व में हुई परीक्षा हो गई थी रद विज्ञापन संख्या 87/2025 के तहत 14 अप्रैल से 21 अप्रैल 2026 तक पहले इस भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन किया था गया जिसमें गड़बड़ी और धांधली की शिकायतों के बाद इसे रद कर दिया गया था।

935 पदों के लिए ही लिए जायेंगे आवेदन बीपीएससी द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार भर्ती के लिए आवेदन फिर से 935 पदों को ही भरने के लिए लिए जायेंगे। महत्वपूर्ण तिथियां ऑनलाइन भुगतान शुरू होने की तिथि 01 दिसंबर 2026 फीस भुगतान की अंतिम तिथि 30 दिसंबर 2026 ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ करने की तिथि 01 दिसंबर 2026 ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2026 शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी (AEDO) पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवार का मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से स्नातक या इसके समकक्ष उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसके साथ ही अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु पदानुसार अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष, ओबीसी पुरुष एवं महिला के लिए 40 वर्ष एवं एससी, एसटी पुरुष एवं महिला उम्मीदवारों के लिए 42 वर्ष निर्धारित है।

आवेदन फीस ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के साथ सभी उम्मीदवारों को 100 रुपये फीस का भुगतान करना होगा। फीस के साथ बैंक इत्यादि चार्जेस अलग से देने होंगे। जिन उम्मीदवारों के पास आधार नंबर नहीं है उनको बायोमेट्रिक फीस के रूप में 200 रुपये का भुगतान अलग से करना होगा।