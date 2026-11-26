BPSC AEDO Vacancy 2026: बिहार एईडीओ भर्ती के लिए 1 दिसंबर से दोबारा लिए जाएंगे आवेदन, 935 पदों के लिए नया विज्ञापन जारी
बीपीएससी ने सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी (AEDO) भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दोबारा आवेदन मांगे हैं। अभ्यर्थी 935 पदों के लिए 1 से 31 दिसंबर तक फॉर्म भर सकेंगे।
HighLights
बीपीएससी सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी।
1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक लिए जायेंगे पुनः आवेदन।
जॉब डेस्क, नई दिल्ली। बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की ओर से शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी (AEDO) के 935 रिक्त पदों की भर्ती के लिए पुराना विज्ञापन रद करते हुए नई अधिसूचना जारी की गई है। अब इस भर्ती के लिए नए सिरे से आवेदन लिए जायेंगे जिसके लिए एप्लीकेशन 1 दिसंबर 2026 से स्टार्ट कर दिए जायेंगे।
पूर्व में हुई परीक्षा हो गई थी रद
विज्ञापन संख्या 87/2025 के तहत 14 अप्रैल से 21 अप्रैल 2026 तक पहले इस भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन किया था गया जिसमें गड़बड़ी और धांधली की शिकायतों के बाद इसे रद कर दिया गया था।
935 पदों के लिए ही लिए जायेंगे आवेदन
बीपीएससी द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार भर्ती के लिए आवेदन फिर से 935 पदों को ही भरने के लिए लिए जायेंगे।
महत्वपूर्ण तिथियां
|ऑनलाइन भुगतान शुरू होने की तिथि
|01 दिसंबर 2026
|फीस भुगतान की अंतिम तिथि
|30 दिसंबर 2026
|ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ करने की तिथि
|01 दिसंबर 2026
|ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि
|31 दिसंबर 2026
शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा
सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी (AEDO) पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवार का मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से स्नातक या इसके समकक्ष उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसके साथ ही अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु पदानुसार अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष, ओबीसी पुरुष एवं महिला के लिए 40 वर्ष एवं एससी, एसटी पुरुष एवं महिला उम्मीदवारों के लिए 42 वर्ष निर्धारित है।
आवेदन फीस
ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के साथ सभी उम्मीदवारों को 100 रुपये फीस का भुगतान करना होगा। फीस के साथ बैंक इत्यादि चार्जेस अलग से देने होंगे। जिन उम्मीदवारों के पास आधार नंबर नहीं है उनको बायोमेट्रिक फीस के रूप में 200 रुपये का भुगतान अलग से करना होगा।
भर्ती विवरण
इस भर्ती के माध्यम से 935 पदों पर भर्ती की जाएगी। वर्ग के अनुसार अनारक्षित के लिए 374 पद, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 93 पद, अनुसूचित जाति के लिए 150 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 10 पद, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए 168 पद, पिछड़ा वर्ग के लिए 112 पद और पिछड़े वर्गों की महिला वर्ग के लिए 28 पद आरक्षित हैं।
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