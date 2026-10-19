BEL Vacancy 2026: बीईएल में प्रोजेक्ट इंजीनियर के पदों पर हो रही भर्ती, जल्द करें अप्लाई; 50000 मिलेगी सैलरी

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। भारत के रक्षा मंत्रालय की कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL में प्रोजेक्ट इंजीनियर-1 के रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गयी है। यह भर्ती कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर निकाली गई है। जो उम्मीदवार इस भर्ती में भाग लेना चाहते हैं वे ऑनलाइन माध्यम से बीईएल की ऑफिशियल वेबसाइट bel-india.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 27 अक्टूबर 2026 निर्धारित है। इच्छुक उम्मीदवार भर्ती में शामिल होने के लिए फॉर्म केवल ऑनलाइन ही भर सकते हैं, अन्य किसी भी प्रकार से फॉर्म स्वीकार नहीं होंगे।

पात्रता एवं मापदंड परियोजना अभियंता-1 पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी ने मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान या कॉलेज से कंप्यूटर साइंस/इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में बी.ई/बीटेक की डिग्री/ संबंधित क्षेत्र में सर्टिफिकेट और निर्धारित कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। आवेदन के समय उम्मीदवार की अधिकतम आयु 32 साल से ज्यादा न हो। आरक्षित वर्ग को ऊपरी आयु में नियमानुसार छूट दी जाएगी। उम्र की गणना 1 अक्टूबर 2026 के आधार पर की जाएगी।