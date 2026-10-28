BEL Recruitment 2026: बीईएल प्रोबेशनरी इंजीनियर पदों पर आवेदन हुए स्टार्ट, पात्रता फीस एप्लीकेशन प्रॉसेस सहित पूरी डिटेल करें चेक

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। सरकारी इंजीनियर बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) में परमानेंट बेसिस पर प्रोबेशनरी इंजीनियर (Electronics and Mechanical) पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है जो निर्धारित अंतिम तिथि 18 नवंबर 2026 तक जारी रहेगी। इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी तुरंत ही बीईएल की ऑफिशियल वेबसाइट bel-india.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। इसके साथ ही आप इस पेज पर दिए लिंक से सीधे फॉर्म भर सकते हैं।

कौन कर सकता है भर्ती के लिए अप्लाई? प्रोबेशनरी इंजीनियर पदों पर आवेदन के लिए बीई/ बीटेक/ बीएससी इंजीनियरिंग (Electronics and Communication/ Mechanical) में स्नातक डिग्री प्राप्त की हो। इसके साथ ही अभ्यर्थी की अधिकतम आयु 25 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी से आने वाले उम्मीदवारों को ऊपरी उम्र में छूट दी गई है। उम्र की गणना 1 अक्टूबर 2026 के अनुसार की जाएगी।

आवेदन के साथ कितनी जमा करनी होगी फीस इस भर्ती में शामिल होने के लिए जनरल/ ओबीसी/ ईडब्ल्यूएस वर्ग को आवेदन शुल्क 1180 रुपये जमा करना होगा। एससी/ एसटी/ पीडब्ल्यूबीडी/ ईएसएम वर्ग से आने वाले अभ्यर्थी इस भर्ती में शामिल होने के लिए निशुल्क आवेदन कर सकते हैं।