Assam Rifles Vacancy 2026: असम राइफल्स रैली भर्ती के लिए 28 सितंबर से शुरू होंगे आवेदन, जानें कौन कर सकता है अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। असम राइफल्स में शामिल होकर देश सेवा की चाह रखने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी है। असम राइफल्स की ओर से टेक्निकल एवं ट्रेड्समैन रैली भर्ती 2026 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अधिसूचना के मुताबिक इस भर्ती के लिए आवेदन 28 सितंबर से शुरू होकर 28 अक्टूबर 2026 तक लिए जाएंगे। भर्ती में शामिल होने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट assamrifles.gov.in पर जाकर तय तिथियों के अंतर्गत केवल ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकेंगे।

Assam Rifles Technical & Tradesman Rally Bharti 2026: टेक्निकल एवं ट्रेड्समैन पदों के लिए पात्रता इस रैली भर्ती में शामिल होने के लिए पद के अनुसार अलग-अलग पात्रता निर्धारित है। वैकेंसी में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी का पदानुसार 10वीं/ 12वीं/ 10th, 12वीं के साथ ITI- डिप्लोमा/ ग्रेजुएशन आदि उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 23/ 25 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आयु में छूट असम राइफल्स की ओर से निर्धारित मानदंडों के अनुसार दी जाएगी।