असम राइफल्स भर्ती 2026 के लिए दोबारा शुरू हुए आवेदन, 10th से लेकर ग्रेजुएट युवा कर सकते हैं अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। असम राइफल्स में शामिल होकर देश सेवा की चाह रखने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी है। असम राइफल्स की ओर से टेक्निकल एवं ट्रेड्समैन रैली भर्ती 2026 के लिए आवेदन पुनः 15 नवंबर से स्टार्ट कर दिए गए हैं जो निर्धारित अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2026 तक जारी रहेंगे। जो भी युवा इस वैकेंसी के लिए पात्रता पूरी करते हैं वे तय तिथियों के अंतर्गत ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट assamrifles.gov.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। ऑफलाइन या अन्य किसी भी प्रकार से आवेदनस्वीकार नहीं होंगे।

10th से लेकर स्नातक पास ले सकते हैं भर्ती में भाग असम राइफल रैली भर्ती 2026 में शामिल होने के लिए पद के अनुसार अलग-अलग पात्रता निर्धारित है। वैकेंसी में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी का पदानुसार 10वीं/ 12वीं/ 10th, 12वीं के साथ ITI- डिप्लोमा/ ग्रेजुएशन आदि उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसके साथ ही अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 23/ 25 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ऊपरी उम्र में आरक्षित वर्ग को छूट असम राइफल्स की ओर से निर्धारित मानदंडों के अनुसार दी जाएगी।

पदों का विवरण इस भर्ती के माध्यम से कुल 354 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। पदानुसार भर्ती विवरण निम्नलिखित है- ट्रेड/पद का नाम पदों की संख्या वारंट ऑफिसर (साइफर) 124 राइफलमैन (इलेक्ट्रिकल फिटर सिग्नल) 32 राइफलमैन (लाइनमैन फील्ड) 21 राइफलमैन (आर्मरर) 29 राइफलमैन (इंजीनियर उपकरण मेकैनिक) 10 राइफलमैन (रिकवरी व्हीकल मेकैनिक) 13 राइफलमैन (इलेक्ट्रीशियन मोटर व्हीकल) 22 हवलदार (इंसट्रूमेंट मेकैनिक) 06 राइफलमैन (मेटलस्मिथ) 19 राइफलमैन (अपहोल्स्टर) 03 राइफलमैन स्टोर कीपर टेक्निकल (इलेक्ट्रिकल मेकैनिकल इंजीनियर) 16 राइफलमैन (व्हीकल मेकैनिक) 23 राइफलमैन (वेल्डर) 02 वारंट ऑफिसर (ड्राफ्ट्समैन) 02 वारंट ऑफिसर (ऑपरेशन थिएटर तकनीशियन) 01 वारंट ऑफिसर (फिजियोथेरापिस्ट) 02 राइफलमैन (मेसन) 29 कुल पद 354 एप्लीकेशन फीस आवेदन पत्र भरने के साथ अभ्यर्थियों को निर्धारित शुल्क (यदि लागू हो) जमा करना अनिवार्य है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के साथ जनरल, ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस वर्ग को 100 रुपये फीस जमा करनी होगी। एससी/ एसटी वर्ग से आने वाले उम्मीदवार फॉर्म निशुल्क भर सकते हैं। एप्लीकेशन प्रॉसेस एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए वेबसाइट assamrifles.gov.in पर जाएं।

ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करें।

इसके बाद मांगी गई जानकारी भरकर फॉर्म को सबमिट करें।

अंत में निर्धारित फीस (यदि लागू) हो जमा करें और फॉर्म को सबमिट करें।

प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें। Assam Rifles Bharti 2026 Application Form