इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के पास आर्मी में शामिल होने का मौका, टेक्निकल ग्रेजुएट भर्ती के लिए 30 सितंबर से शुरू होंगे आवेदन

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो भारतीय सेना में शामिल होने का सपना देख रहे हैं उनके लिए खुशखबरी है। इंडियन आर्मी की ओर से 144th Technical Graduate Course (TGC-144) (बैच- जुलाई 2027) के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी आवेदन तिथियों का एलान कर दिया है। अधिसूचना के मुताबिक भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 30 सितंबर से शुरू हो जाएगी। योग्य एवं पात्र छात्र भर्ती में शामिल होने के लिए 29 अक्टूबर 2026 तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे।

फॉर्म भरने के लिए शैक्षिक योग्यता एवं उम्र इस भर्ती में शामिल होने के लिए छात्र ने किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/ यूनिवर्सिटी से संबंधित ट्रेड/ ब्रांच में इंजीनियरिंग डिग्री प्राप्त कर ली हो। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष या सेमेस्टर में अध्ययनरत हैं वे भी इस भर्ती में शामिल होने के लिए पात्र हैं।