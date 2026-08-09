AOC Recruitment 2026: आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स में विभिन्न पदों पर भर्ती का एलान, 10th से लेकर ग्रेजुएट युवा कर सकते हैं अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स (AOC) की ओर से ट्रेड्समैन, फायरमैन, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (JOA) सहित विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन रोजगार समाचार में प्रसारित की गई है। जो भी उम्मीदवार भर्ती के लिए पात्रता पूरी करते हैं वे इस भर्ती में शामिल होने के लिए 24 अगस्त से लेकर निर्धारित अंतिम तिथि 23 सितंबर 2026 तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकेंगे।

भर्ती विवरण इस भर्ती के माध्यम से कुल 2615 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। पदानुसार भर्ती विवरण निम्नलिखित है- पद का नाम पदों की संख्या ट्रेड्समैन मेट 1799 फायरमैन 520 जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट (JOA) 104 मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS) 142 मैटेरियल असिस्टेंट (MA) 50 पात्रता एवं मापदंड स भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी का पदानुसार 10वीं/ 10वीं पास के साथ ड्राइविंग लाइसेंस/ 10+ITI/ 10+2 (इंटरमीडिएट)/ स्नातक/ इंजीनियरिंग या मैटेरियल मैनेजमेंट में डिप्लोमा आदि किया हो। इसके साथ ही अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम और अधिकतम आयु पदानुसार 25/ 27 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को ऊपरी उम्र में नियमानुसार छूट दी जाएगी।