यूपी के 5 जिलों में चल रही आंगनवाड़ी वर्कर एवं हेल्पर पदों पर भर्ती, जनपद वाइज लास्ट डेट को ध्यान में रखकर भर लें फॉर्म

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी वर्कर एवं हेल्पर (सहायिका) के रिक्त पदों पर भर्ती हो रही है। जो भी महिला उम्मीदवार सरकारी नौकरी की तलाश में हैं वे इसमें शामिल होने के लिए अपने जिले के लिए निर्धारित लास्ट डेट तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकती हैं। ध्यान रखें कि आवेदन केवल ऑनलाइन स्वीकार किया जायेगा, अन्य किसी भी प्रकार से फॉर्म स्वीकार नहीं होंगे।

फॉर्म भरने के लिए पात्रता एवं मापदंड उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी कार्यकत्री (Aganwadi Karykatri) एवं आंगनवाड़ी सहायिका (Aganwadi Sahayika) पदों पर केवल महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकती हैं। अभ्यर्थी को उस जिले का निवासी होना चाहिए जिस जिले से भर्ती के लिए फॉर्म भर रहीं हैं। मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है वहीं परास्नातक अधिकतम योग्यता है। महिला उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 35 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी से आने वाली महिला अभ्यर्थियों को नियमानुसार छूट दी जाएगी।