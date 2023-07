AIIMS NORCET Result 2023 OUT: एम्स NORCET फाइनल रिजल्ट हुआ घोषित, यहां से चेक करें नतीजे

AIIMS NORCET Result 2023 OUT अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की ओर से एम्स NORCET का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। AIIMS NORCET फाइनल टेस्ट 2023 में भाग लेने वाले अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है जिसमें सफल उम्मीदवारों के रोल नंबर दर्ज हैं।

AIIMS NORCET Result 2023 OUT: एम्स NORCET फाइनल रिजल्ट aiimsexams.ac.in पर हुआ घोषित।

AIIMS NORCET Result 2023 OUT: ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (AIIMS) की ओर से नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (NORCET) 2023 का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। रिजल्ट ऑनलाइन माध्यम से एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर घोषित किया गया है। जिन उम्मीदवारों ने इस टेस्ट में भाग लिया था वे ऑनलाइन माध्यम से अपना फाइनल रिजल्ट चेक कर सकते हैं। रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में घोषित किया गया है जिसमें उम्मीदवारों के रोल नंबर दर्ज हैं। जिन अभ्यर्थियों का रोल नंबर इस लिस्ट में होगा वे इस टेस्ट में सफल माने जाएंगे। AIIMS NORCET Result 2023 चेक करने के लिए यहां क्लिक करें। AIIMS NORCET Result 2023: ऐसे चेक करें परिणाम अगर किसी उम्मीदवार को एम्स NORCET फाइनल रिजल्ट प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है तो वे यहां दिए बिंदुओं को फॉलो कर आसानी से नतीजे चेक कर सकते हैं। एम्स NORCET फाइनल रिजल्ट देखने के लिए पहले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जाएं।

वेबसाइट के होम पेज पर आपको Result of the Nursing Officer Recruitment Common Eligibility

Test(NORCET)-4 लिंक पर क्लिक करना होगा।

अब एक नए पेज पर पीडीएफ ओपन हो जायेगा।

यहां से आप इसमें अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं।

इसके अलावा आप इसे डाउनलोड करके सेव भी कर सकते हैं। आपको बताते चलें कि NITRD में नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती के लिए NORCET-4 कंप्यूटर-आधारित टेस्ट (CBT) का आयोजन 3 जून 2023 को किया गया था। फाइनल मेरिट लिस्ट अगले 6 महीने या अगली NORCET मेरिट लिस्ट जारी होने तक (जो भी पहले हो) तक वैध रहेगी। भर्ती से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए उम्मीदवार एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं।

