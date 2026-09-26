IAS अधिकारी और गोल्ड मेडलिस्ट... CBSE के नए प्रमुख बने मनदीप भंडारी; जानिए उनके बारे में

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार नियुक्ति समिति ने मंदीप के भंडारी को CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। मंदीप के भंडारी साल 2001 के IAS ऑफिसर हैं। अब मंदीप के भंडारी CBSE चेयरपर्सन के रूप में अपनी कमान संभालेंगे। बता दें, मंदीप के भंडारी सीबीएसई के पूर्व अधिकारी लोखंडे प्रशांत सिताराम की जगह लेंगे। यह फैसला ऑन-स्क्रीन मार्किंग प्रणाली, पोर्टल में तकनीकी खराबी और री-इवैल्यूएशन में हुई गड़बड़ी को मध्यनजर रखकर लिया गया है।

कौन हैं CBSE के नए चेयरपर्सन मंदीप के भंडारी सीबीएसई के नए चेयरपर्सन मंदीप के भंडारी AGMUT कैडर साल 2001 के IAS ऑफिसर हैं। बता दें, इस कैडर में अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र शामिल हैं। इसके साथ ही वर्तमान में मंदीप के भंडारी जम्मू-कश्मीर में बतौर उप-राज्यपाल के रूप में नियुक्त हैं। उन्हें प्रशासनिक सेवा में अमूमन 25 सालों से ज्यादा का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे प्रशासनिक करियर में 10 अलग-अलग जगह और पदों पर काम किया है। इसके साथ ही कई अहम जिम्मेदारियां भी संभाली है।

IAS बनने से पहले MBBS की पढ़ाई IAS ऑफिसर मंदीप के भंडारी मेडिकल बैकग्राउंड से आते हैं। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ और दयानंद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से MBBS की पढ़ाई पूरी की है। आपको बता दें, मंदीप के भंडारी गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुके हैं। उन्हें मेडिसीन और सर्जरी में स्पेशलिटी की है।

प्रशासनिक करियर में कई अहम पदों को संभाला सीबीएसई के नए चेयरपर्सन ने अपने प्रशासनिक करियर के दौरान कई अहम पदों पर कार्य किया है। उनके द्वारा संभाले गए महत्वपूर्ण पदों में मंत्री के निजी सचिव, संयुक्त सचिव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपायुक्त, अतिरिक्त सचिव, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, उपायुक्त आदि पद शामिल हैं इसके साथ ही वह वर्तमान में जम्मू-कश्मीर में उप-राज्यपाल के रूप में नियुक्त हैं।